Україна

У Кривому Розі вихованець Шахтаря не затримався.

Лівий захисник Олександр Драмбаєв залишив Кривбас заради ЛНЗ, передає офіційний сайт черкаського клубу.

За даними transfermarkt, сума трансферу 23-річного українця склала 500 тисяч євро. Влітку 2024 року криворізький колектив придбав його в Шахтаря за 180 тисяч.

Контракт Драмбаєва з ЛНЗ розраховано до кінця червня 2028 року. Новий для себе клуб він представлятиме у футболці з 14-м номером.

У сезоні-2024/25 захисник взяв участь у 20 матчах всіх турнірів, відзначившись одним голом.

Нагадаємо, нещодавно Кривбас також попрощався з двома півзахисниками.