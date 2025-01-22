Україна

Нігерійські футболісти залишили УПЛ.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід двох півзахисників — Чінеду Ічоку та Узомою Чіджоке.

Обидва нігерійські футболісти поповнили склад Кривбасу влітку минулого року та мали орендні контракти з правом викупу, проте керівництво "криворожан" прийняло рішення достроково відпустити гравців.

На рахунку 19-річного Чіджоке п'ять поєдинків за юнацьку команду, у яких він відіграв 122 хвилини. Ічоку тричі потрапляв у заявку, але на полі не з'являвся.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.