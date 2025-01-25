Україна

Гравець збірної України може перебратися до Саудівської Аравії.

Голкіпер Динамо Київ Георгій Бущан невдовзі може стати гравцем Аш-Шабаба, передає журналіст Бен Джейкобс.

Повідомляється, що клуб із Саудівської Аравії уже домовився про перехід 30-річного українця. Воротар має підписати контракт, розрахований на 2.5 роки.

Вихованець "біло-синіх" у ході поточної кампанії взяв участь у 27 матчах (дев'ять "сухих") всіх турнірів, пропустивши 30 голів.

Очолюваний Фатіхом Терімом Аш-Шабаб іде шостим у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії-2024/25 після 16 зіграних поєдинків.

Раніше клуб з Ер-Ріяда намагався домовитися про трансфер голкіпера Ньюкасл Юнайтед Мартіна Дубравки.