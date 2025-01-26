До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 13:00.
фото ФК Лівий Берег
26 січня 2025, 13:08
Сьогодні, 26 січня, київський Лівий Берег проведе матч на Меморіалі Олега Макарова.
Суперником команди Віталія Первака стане Лісне з Київської області.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 13:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Лісне — Лівий Берег:
Після 17 турів Лівий Берег іде тринадцятим із таблиці УПЛ з 16 заліковими балами.
У попередньому матчі "лелеки" обіграли харківський Металіст 1925 (3:0).