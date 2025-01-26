Україна

Тренер підбив підсумки контрольного матчу.

У п’ятницю, 25 січня, юнацька команда Шахтаря провела черговий спаринг на зборах у Туреччині – з Лейпцигом U19 (1:3). Головний тренер команди Олексій Бєлік підбив підсумки матчу.



"Хороші та інформативні матчі, є над чим працювати. Потрібно розуміти, що результат спарингів не є першочерговим, але завжди приємно перемагати, і до цього треба прагнути. Щодо подій під час поєдинків, то для досягнення результату нам не вистачило певних компонентів, над якими працюватимемо в наступні тижні, зокрема командної взаємодії, інтенсивності та боротьби. У грі з Лейпцигом U19, наприклад, у багатьох епізодах ми поступилися в єдиноборствах. Виконуємо великий обсяг роботи, щоб створювати моменти біля воріт суперника, але в останній третині поля наші дії були дещо легковажними й недостатньо зосередженими. Це заважало досягти потрібного результату, проте ми працюватимемо над цим найближчим часом.

Я задоволений роботою футболістів. Вони виконують великий обсяг завдань. Хоча їм складно, вони не жаліються та працюють. Під час зборів ми зосереджуємося на фундаментальній підготовці, яка є необхідною для будь-якої команди, що прагне демонструвати майстерність і грати на високому рівні. Ця робота є невід’ємною частиною нашого розвитку. Особливість у тому, що підхід відрізняється. У молодших командах академії більше уваги приділяють техніко-тактичним аспектам гри, тоді як на рівні чемпіонату U19 значну роль відіграють швидкісно-фізичні якості. Саме вони певною мірою визначають результат, тож ми активно працюємо над їх удосконаленням.



Підготовка до зустрічі з Гоффенгаймом U19 у Юнацькій лізі УЄФА? Маємо ще тиждень, щоб попрацювати над якістю гри. До цього ми виконували великий обсяг аеробної роботи, а зараз поступово переходимо до роботи з більшою інтенсивністю, зосереджуємося на роботі з м’ячем, єдиноборствах і техніці, що має покращити загальну якість гри, особливо в завершальній фазі. Попереду кілька спарингів, і до 5 лютого ми працюватимемо над удосконаленням командної взаємодії, а після розпочнемо цілеспрямовану підготовку до матчу з Гоффенгаймом U19: оберемо тактику, награватимемо її та робитимемо все, щоб реалізувати план у грі", — сказав Бєлік.