Україна

Тренер підбив підсумки зборів у Туреччині.

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко прокоментував матч проти ЛКС Лодзь (0:3) на зборі у Туреччині.

"Десята секунда матчу, відразу пропустили гол. Я задоволений діями гравців. Десь епізодично, але я хочу, не звертаю зараз увагу на результат, я це хлопцям сказав, тому що вони дуже класно попрацювали цей тиждень у Туреччині і дуже чудове ставлення було, тому нам зараз треба було, щоб вони, я хочу від них бачити розуміння, що вони роблять на футбольному полі, як вони діють в тих чи інших епізодах, як ми граємо в тактичному плані, те, що ми планували, те, що ми тренуємо, дуже важливі взаємодії, ті, які я хочу бачити, ті вимоги, ті принципи гри, це дуже важливо зараз для нас, ніж результат матчу.

Тому поразка в першому матчі 0:3, в другому 0:3, це десь нас пригнічує, але нам треба ще багато попрацювати над завершенням, над обороною, над атакою.

Я вдячний хлопцям за ставлення, тому що вони на 100% викладаються в кожному матчу, в кожному тренуванні, далі буде краще, далі буде ще краще розуміння, ще краще, як і атакувальні дії, так і в обороні будуть краще грати, зараз вони під навантаженням, тому дамо їм трохи відновитися. Тому що дуже класно відпрацювали цей тиждень в Туреччині", — сказав Шищенко.

Оболонь посідає 14 місце в УПЛ, в їхньому активі 14 набраних очок.