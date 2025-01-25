Україна

Обидві команди пропустили три або більше голів, але львів’яни хоч забивали у відповідь.

Ранок суботи 25 січня львівські Карпати та київська Оболонь розпочали із спарингів у рамках навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

"Леви" зустрічались із представником Чехії, Богеміанс, який у Першій чеській лізі йде на п’ятій сходинці після 19 турів із 30 очками в активі та відстає від лідера, празької Славії, на 20 пунктів.

Карпати — Богеміанс 2:5

Голи: Краснопір, 45, Квасниця, 68 — Рістовські, 17, Матовшек, 50, Карім, 69, Земан, 82, Достал, 87

Стартовий склад Карпат: Кінарейкін — Мірошніченко, Стецьков, Бабогло, Резнік, Танда, Стеніо, Бруніньйо, Федор, Очеретько, Краснопір.

2 тайм: Домчак — Сич, Киричок, Педрозу, Клименко — Альварес, Підлепенець, Чачуа, Шах, Квасниця — Костенко.

Запасні: Домчак, Киричок, Клименко, Педрозу, Сич, Альварес, Шах, Квасниця, Чачуа, Підлепенець, Костенко.

"Пивовари" тим часом грали проти болгарського Септемврі з міста Софія, який іде дванадцятим у Першій лізі Болгарії (найвищий дивізіон) з 19 очками.

Оболонь — Септемврі 0:3

Голи: Чандаров, 1, Тейстер, 76, Величковські, 89

Стартовий склад Оболоні: Марченко — Осман, Дубко, Карась, Мединський, Вітенчук, Курко, Прокопенко, Слободян, Ільїн, Тарануха.

Запасні: Рибка, Стасюк, Ломницький, Приймак, Грисьо, Мороз, Блізніченко, Черненко, Груша, Бичек, Суханов.