Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 29 січня, низка команд української Прем'єр-ліги провела контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах.

У першому матчі рівненський Верес обіграв північномакедонський Вардар з рахунком 2:1. Команда Олега Шандрука відкрила рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Степанюка, а потім на 76 хвилині Вороб'як подвоїв перевагу українців. Суперник зміг відповісти результативним ударом Роджерса на 83 хвилині.

Верес - Вардар 2:1

Голи: Степанюк, 45+2, Вороб'як, 76 — Роджерс, 83.

Верес: Ющишин (Когут, 46) — Протасевич (Данніков, 46), Гончаренко (Вовченко, 46), Козубенко (Чечер, 46), Шевченко (Сміян, 46), Баран (Кучеров, 46), Кльоц (Харатін, 46), Нонго (Шарай, 46), Луан (Дахновський, 46), Степанюк (Вороб'як, 46), Мрвальєвич (Гайдучик, 46).

Вардар: Талескі (Гачевскі, 46) — Куестас (Чосик, 46), Мішковскі (Сок Гун, 46), Мечіновіч (Гурик, 46), Янулков (Дуранскі, 46), Шаркоскі (Сековскі, 46), Ніколовскі (Здравковскі, 46), Бошанчіч (Роджерс, 46), Тодоровскі (Гурковскі, 46), Закаріч (Донгмо, 46), Омераніч (Діанессі, 46).

У другій зустрічі луганська Зоря поступилася польському Медзю з рахунком 1:2. У луганчан єдиний гол забив Горбач на 89 хвилині. При цьому усі голи команди забивали у другому таймі.

Зоря — Медзь 1:2

Голи: Горбач, 89 – ?, 66, ?, 90+1.

Зоря: Турбаєвський (Мацапура, 65), Джордан (Василець, 61), Ескінья (Нваезе, 61), Вантух (К) (Кирюханцев, 61), Тронтель (Гусєв, 61), Попара (Дришлюк, 61), Яцик (Мічін, 61), Кораблін (Маткевич, 61), Білоцерковець (Горбач, 61), Слесар (Вакула, 61), Супряга (Будківський, 61).

У третьому матчі полтавська Ворскла поступилася азербайджанському Андіжану з рахунком 3:4. У складі команди Юрія Максимова голами відзначилися Кане, Нестеренко та Челядін, на рахунку якого ще й автогол.

Ворскла – Андіжан 3:4

Голи: Кане, 23, Нестеренко, 83, Челядін, 88 — ?, 2, ?, 38 (пен), Челядін, 69 (автогол).

Ворскла (перший тайм): Домолега, Крупський, Пердута, Хрипчук, Є. Пасіч, Малиш, Салабай, Скляр, Авдилі, Кане, Мякушко.

Ворскла (другий тайм): ГНП, Є. Пасіч, Гучек, Хрипчук, Крупський, Малиш, Челядін, Нестеренко, Ндукве, Ієде, Островський.

Насамкінець Колос із Ковалівки зіграв унічию з боснійським Вележем. Матч закінчився із рахунком 1:1. Українці відкрили рахунок на 11 хвилині зусиллями Ковталюка, а боснійці відповіли наприкінці матчу — за хвилину до фінального свистка.

Колос — Вележ 1:1

Голи: Ковталюк, 11 — ?, 89.

Колос (перший тайм): Пахолюк — Бойко, Бондаренко, Козік, Цуріков, Оріховський, Гагнідзе, Гусол, Велетень, Безручук, Ковталюк.

Колос (другий тайм): Мисак — Поправка, Владою, Козік, Шершень, Демченко, Криворучко, Алефіренко, Денисенко, Ррапай, Третьяков.