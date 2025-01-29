Україна

Воротар залишив Динамо Київ і приєднався до Аш-Шабаба.

Голкіпер Георгій Бущан попрощався з київським Динамо на своїй сторінці в Instagram.

Гравець збірної України завершив свій перехід до чемпіонату Саудівської Аравії, підписавши контракт з Аш-Шабабом.

"Мій рідний клуб, мої рідні вболівальники...

Дуже важко підібрати слова, щоб описати те, що я відчуваю зараз. Моє серце розривається від однієї думки про те, що я покидаю свою домівку. Команду, яка стала моєю родиною. Вболівальників, які стали моїми друзями.

Хочу, щоб ви знали: я пам'ятаю кожен день в клубі, кожну людину, що була поруч і підтримувала мене в важкі моменти. Я б не став тим футболістом, якого ви знаєте, без допомоги своєї команди, керівництва та вболівальників. Лише разом ми ставали чемпіонами і переживали почуття гордості. Лише разом ми відчували смак перемог і гіркоту невдач. Мене немає без вас, і я — завжди буду частиною Вас. Бо ми — родина.

Майже 16 років пролетіло як 16 днів. Пам'ятаю свій перший день у клубі так само яскраво, як і останній... сьогоднішній. Разом з вами нам час рухатись далі. Я йду з високо піднятою головою, знаючи, що робив все заради ромбу на серці. Я йду, знаючи, що мені підросла достойна заміна, яка буде підтримувати ту планку, що ми з вами задали. Я вірю в Динамо і буду вірити завжди!

Так само, як і вірю, що багато моїх друзів фанатів, героїв, що захищають Україну, повернуться додому з перемогою України. Хоча, на жаль, багатьом з них я вже не зможу це сказати...

Я люблю вас. Я люблю Київ. Я люблю Динамо.

Ваш Жора Бущан...", — написав 30-річний вихованець "біло-синіх".

Нагадаємо, на рахунку Бущана 177 матчів за Динамо Київ, з яких 72 "на нуль" за 164 пропущених голів. Із киянами голкіпер виграв чемпіонат України, а також Кубок (х2) і Суперкубок України (х3).