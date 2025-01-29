Україна

Український воротар продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан став гравцем саудівського Аш-Шабаба. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Угода з 30-річним українцем розрахована на два з половиною роки.

Сума трансферу не розголошується, але за інформацією ЗМІ, саудівський клуб виклав за голкіпера близько трьох мільйонів євро.

Нагадаємо, Бущан є вихованцем Динамо та всю свою кар'єру провів у складі київської команди. На його рахунку 177 матчів за першу команду, з яких 72 на нуль за 164 пропущених м'ячів.

Після 17 турів Аш-Шабаб набрав 29 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.