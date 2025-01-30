До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 30 січня, розпочавшись о 09:30.
фото ФК Чорноморець Одеса
30 січня 2025, 09:30
Сьогодні, 30 січня, одеський Чорноморець проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Бабича стане угорська Кішварда.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 09:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — Кішварда:
Після 17 турів Чорноморець іде передостаннім у таблиці УПЛ з 12 заліковими балами.
У попередніх матчах "моряки" обіграли косоварські Дукаджині (2:1) та Дріту (3:1).