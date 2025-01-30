Гравець допомагатиме команді до завершення сезону.
Володимир Шепелєв, фото ФК Олександрія
30 січня 2025, 12:01
Український центральний півзахисник Володимир Шепелєв цієї зими залишив склад київського Динамо й таким чином підвів риску під восьмирічним періодом виступів у складі "біло-синіх" на дорослому рівні.
Після цього 27-річний виконавець почав пошуки нового для себе виклику, і зрештою отримав запрошення приєднатись до іншого клубу Прем’єр-ліги.
Ідеться про Олександрію, яка запропонувала футболісту долучитись до її табору до завершення поточної кампанії.
У складі "поліграфів" новачок виступатиме під 19 номером.
У поточній кампанії на рахунку Шепелєва лише одна поява на полі наприкінці гри проти Гоффенгайма в рамках Ліги Європи УЄФА.