Україна

Гравець допомагатиме команді до завершення сезону.

Український центральний півзахисник Володимир Шепелєв цієї зими залишив склад київського Динамо й таким чином підвів риску під восьмирічним періодом виступів у складі "біло-синіх" на дорослому рівні.

Після цього 27-річний виконавець почав пошуки нового для себе виклику, і зрештою отримав запрошення приєднатись до іншого клубу Прем’єр-ліги.

Ідеться про Олександрію, яка запропонувала футболісту долучитись до її табору до завершення поточної кампанії.

У складі "поліграфів" новачок виступатиме під 19 номером.

У поточній кампанії на рахунку Шепелєва лише одна поява на полі наприкінці гри проти Гоффенгайма в рамках Ліги Європи УЄФА.