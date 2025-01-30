Україна

На поведінку суперників одеситів мало вплив дуже неоднозначне рішення головного арбітра.

Одеський Чорноморець у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині, сьогодні, 30 січня, проводив товариський матч проти угорського клубу Кішварда, який представляє Другу лігу своєї країни та перебуває там на третій сходинці в турнірній таблиці.

Перший тайм цієї зустрічі потішив глядачів забитими м’ячами — двічі у воротах "моряків" відзначились Бранімір Чіпетич та Ясмін Мешанович, на що український колектив відповів голом Олексія Хобленка.

Рахунок 2:1 на користь угорців залишався чинним аж до останніх хвилин протистояння, у якому арбітри, незвично для контрольної гри, дали дограти ще шість хвилин додаткового часу.

У підсумку, у останній атаці Чорноморця захисник Кішварди впав у боротьбі в центрі власного штрафного, після чого йому до рук опустився м’яч, і той його зафіксував.

Замість фолу з боку гравця Чорноморця, рефері призначив пенальті у ворота угорців, а ті натомість просто залишили межі футбольного поля.

Матч таким чином дограно не було, і доля його, із урахуванням товариського статусу, також невідома.

Стартовий склад Чорноморця: 1. Рудько, 6. Гомес, 39. Скиба, 34 Лацабідзе, 77. Кисіль, 28. Габелок, 3. Єрмаков, 11. Попов, 33. Пшеничнюк, 9. Хобленко, 90. Шевцов.