Україна

Керманич Шахтаря висловився про відхід капітана своєї команди.

Донецький Шахтар напередодні офіційно оголосив, що матч проти дортмундської Боруссії в рамках Ліги чемпіонів УЄФА став для опорного півзахисника та капітана команди Тараса Степаненко останнім у складі "гірників".

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич подякував 35-річному українському опорнику, який, за неофіційною інформацією, має продовжити кар'єру в Еюспорі — команді, що знаходиться серед лідерів чемпіонату Туреччини.

"Сьогодні є ще один важливий момент. З одного боку, це дуже сумно, але, на жаль, усе хороше колись закінчується – таким є спортивне життя. З іншого боку, я радію за тебе, адже наприкінці кар’єри ти прагнув нової пригоди за кордоном, і ти на це заслужив.

Можу тільки висловити велику повагу за все те, що ти зробив для цієї команди, для мене як тренера та для клубу загалом. Мої компліменти Тарасові Степаненку. Від щирого серця – думаю, що можу говорити за всіх нас, – ми тебе любимо, дякуємо за все і за твоє велике серце", — цитує слова Маріно Пушича пресслужба Шахтаря.

Нагадаємо, що наостанок Тарас Степаненко дав розгорнуте інтерв’ю, поділившись емоціями від розставання з клубом, за який він виступав з 2010 року.