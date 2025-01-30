Україна

Очікується, що досвідчений український опорник продовжить свій кар'єрний шлях у Туреччині.

У рамках останнього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зазнав виїзної поразки від дортмундської Боруссії з рахунком 1:3 та завершив виступи у цій єврокубковій кампанії.

Як повідомляє офіційна пресслужба "гірників", цей матч на Зігналь-Ідуна-Парк став останнім для багаторічного капітана "гірників" Тараса Степаненка, який вийшов на заміну на 89-й хвилині замість Дмитра Криськіва.

"Гірники" пообіцяли надати більш детальну інформацію щодо майбутнього досвідченого опорника у найближчий четвер.

За попередньою інформацією, 35-річний Степаненко продовжить свій кар'єрний шлях у Туреччині, а саме у Еюспорі — команді, що знаходиться серед лідерів місцевого чемпіонату.

Нагадаємо, що Тарас Степаненко виступав за Шахтар з 2010 року, провів 439 матчів, забив 30 голів та виграв 25 трофеїв з "гірниками".