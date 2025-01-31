Україна

Президент Динамо висловився про результати своєї команди в цій єврокубковій кампанії.

У рамках останнього туру основного етапу Ліги Європи-2024/25 київське Динамо завершило виступи у турнірі мінімальною перемогою над РФШ, яка стала для "біло-синіх" першою у цьому розіграші змагання.

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився враженнями від останнього матчу киян в цій єврокубковій кампанії, а також результатів у цьому сезоні Ліги Європи загалом.

"Після останнього єврокубкового поєдинку насамперед сказав, що вони боролись, що ця перемога була нам потрібна в психологічному плані, щоб з гарним настроєм готуватися до наступних ігор чемпіонату. Було дуже важке поле. Хлопці перебувають на зборах з п’ятого січня, зараз у них буде чотири вихідні дні, потім вони продовжуватимуть готуватися до чемпіонату України. Я сказав слова, які потрібно було їм сказати: щоб вони добре відпочили й добре підготувалися до чемпіонату України, тому що наша нинішня єврокубкова кампанія була повністю провалена.

У нас була цілеспрямована підготовка до матчу з Галатасараєм, усі бачили що хлопці грали на ентузіазмі й продемонстрували майстерність, тому логістика має важливе значення. І ми, і Шахтар набрали б значно більше очок, якби грали вдома, але у нас іде війна. Я сподіваюся, що у цьому році вона закінчиться. Закінчиться миром, справедливим миром для нашої України, і ми будемо грати на наших стадіонах за повних трибун.

Дуже велика подяка уболівальникам, які прийшли на матч з РФШ. Їх було небагато, але вони прийшли в таку погоду підтримати команду, пори те, що вона не досягає результату. Ми сьогодні запросили наших героїв, які відновлюються після тяжких поранень, я їх привітав, сказав їм теплі слова, щоб вони одужували та були здоровими.

Якщо говорити про результата, то ми дуже погано виступили, більше мені нічого сказати", — цитує слова Ігоря Суркіса офіційний сайт Динамо.

Дивитися відео гола та огляд матчу Динамо Київ — РФШ ви можете на Football.ua.