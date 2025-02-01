Україна

Київська команда продовжує роботу над своїм складом перед другою половиною сезону в УПЛ.

Лівий Берег на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Дмитром Шасталом.

Деталі угоди з 29-річним українцем не розголошуються, але відомо, що Дмитро перебував у статусі вільного агента.

Нинішнього сезону Шастал провів п'ять матчів в УПЛ, де відіграв 106 хвилин. Також на його рахунку п'ять ігор за дублюючий склад у Другій лізі – чотири голи.

Окрім цього Лівий Берег оголосив про відхід вінгера Руслана Непейпієва, який виступав за "лелек" на правах оренди.

Футболіст повернувся у львівський Рух, а у першій половині сезону встиг провести п'ять матчів, відігравши 144 хвилини.

Після 17 турів Лівий Берег набрав 16 очок та посідає 13 місце в УПЛ.