28-річний українець не зміг проявити себе через травму.
Віталій Чеботарьов, ФК Лівий Берег
29 січня 2025, 21:45
Лівий Берег у своїх соціальних мережах оголосив про відхід воротаря Віталія Чеботарьова.
Угода з 28-річним українцем була розірвана за обопільною згодою сторін.
Чеботарьов став гравцем київської команди влітку 2023 року, але минулого літа зазнав серйозної травми коліна, через що вибув на тривалий термін, так і не зігравши за Лівий Берег в УПЛ.
Раніше Віталій захищав кольори Нафтовика, Тростянця, Таврії, Сімферополя, Металіста та Буковини.
Після 17 турів Лівий Берег набрав 16 очок та посідає 13 місце в УПЛ.