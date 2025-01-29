Україна

28-річний українець не зміг проявити себе через травму.

Лівий Берег у своїх соціальних мережах оголосив про відхід воротаря Віталія Чеботарьова.

Угода з 28-річним українцем була розірвана за обопільною згодою сторін.

Чеботарьов став гравцем київської команди влітку 2023 року, але минулого літа зазнав серйозної травми коліна, через що вибув на тривалий термін, так і не зігравши за Лівий Берег в УПЛ.

Раніше Віталій захищав кольори Нафтовика, Тростянця, Таврії, Сімферополя, Металіста та Буковини.

Після 17 турів Лівий Берег набрав 16 очок та посідає 13 місце в УПЛ.