Україна

Тренер оцінив дебютне півріччя команди в УПЛ.

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак в інтерв'ю клубній пресслужбі підбив підсумки виступів команди у першій частині УПЛ.

"Команда за п'ятибальною шкалою заслуговує 3+ або 4-. Були хороші матчі, а були й провальні. Нам не вистачало досвіду на старті сезону. До тренувального процесу жодних претензій немає. Ми йшли своїм шляхом і не приймали емоційних рішень. Під час тривалої невдалої серії не було жодних проблем усередині колективу. прогресу.

Наше завдання – закріпитися у Прем'єр-лізі. Важливо від матчу до матчу досягати прогресу та виходити на новий рівень. У міжсезоння ми підписали атакувальних гравців, адже у першій частині сезону з грою у кінцевій третині поля були проблеми", — зазначив Первак.

Лівий Берег зимує на 13-й сходинці УПЛ.