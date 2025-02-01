Контракт гравця припинено за обопільною згодою сторін.
Денис Костишин залишив Олександрію, повідомив офіційний сайт української команди.
Контракт гравця основного складу припинено за обопільною згодою сторін.
Денис дебютував за Олександрію 05.09.2022 в домашньому матчі проти харківського Металіста (1:3). Всього за "містян" у вищому дивізіоні відіграв 20 матчів, забивши 2 голи. Ще один поєдинок провів у Кубку України.
"Дякуємо Денису за співпрацю. Бажаємо мирного неба та успіхів в подальшій кар’єрі", - подякувала гравцеві пресслужба клубу.
Раніше повідомлялося, що Лівий Берег підписав Шастала та відпустив Непейпієва.