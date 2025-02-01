Україна

Контракт гравця припинено за обопільною згодою сторін.

Денис Костишин залишив Олександрію, повідомив офіційний сайт української команди.

Контракт гравця основного складу припинено за обопільною згодою сторін.

Денис дебютував за Олександрію 05.09.2022 в домашньому матчі проти харківського Металіста (1:3). Всього за "містян" у вищому дивізіоні відіграв 20 матчів, забивши 2 голи. Ще один поєдинок провів у Кубку України.

"Дякуємо Денису за співпрацю. Бажаємо мирного неба та успіхів в подальшій кар’єрі", - подякувала гравцеві пресслужба клубу.

Раніше повідомлялося, що Лівий Берег підписав Шастала та відпустив Непейпієва.