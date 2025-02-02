Україна

Футболіст вдало дебютував.

Вчора Лівий Берег у першому контрольному матчі в Туреччині не залишив шансів представнику Першої ліги Болгарії – Фратрії з міста Варна (3:0). Своїми враженнями від матчу поділився Дмитро Шастал. Нагадаємо, він забив та віддав результативну передачу.

– Добре, що вдалося почати збори в Туреччини з впевненої перемоги. У психологічному плані це важливий результат для нас. Щасливий, що зміг забити дебютний гол за Лівий Берег. Для атакувального гравця завжди важливо забивати. У моменті з голом отримав передачу від Сухоручка і майстерно відправив м’яч у верхній кут.

Нам було важливо у цьому спарингу продемонструвати якісний футбол та дотримуватися тренерських настанов. Умовами проведення зборів задоволений. Не перший раз маю можливість проводити збори у цьому тренувальному комплексі, але я був приємно здивований умовами. Завжди приємно грати на якісних полях. Основний акцент на зборах завжди приділяється фізичній готовності, але і про роботу з м’ячем не забуваємо, – резюмував новачок Лівого Берега.