До вашої уваги трансляція товариського матчу, що відбудеться 2 лютого, розпочавшись о 17:00.
youtube.com/@FCLNZ
02 лютого 2025, 16:57
Сьогодні, 2 лютого, черкаський ЛНЗ проведе свій черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.
Суперник підопічних Романа Григорчука — клуб МЛС із Канади Ванкувер Вайткепс.
Стартовий свисток має пролунати о 17:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу ЛНЗ — Ванкувер Вайткепс:
Після 17-ти зіграних поєдинків ЛНЗ іде десятим у турнірній таблиці УПЛ-2024/25, маючи 19 очок.
Далі на черкаський клуб чекає контрольний поєдинок з Ольборгом (Данія).