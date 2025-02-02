Сьогодні, 2 лютого, черкаський ЛНЗ проведе свій черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Суперник підопічних Романа Григорчука — клуб МЛС із Канади Ванкувер Вайткепс.

Стартовий свисток має пролунати о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу ЛНЗ — Ванкувер Вайткепс:

Після 17-ти зіграних поєдинків ЛНЗ іде десятим у турнірній таблиці УПЛ-2024/25, маючи 19 очок.

Далі на черкаський клуб чекає контрольний поєдинок з Ольборгом (Данія).