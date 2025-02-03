Україна

Адміністрація УАФ уклала угоду про співпрацю терміном на один рік.

Головним тренером юнацьких збірних України U-15 та U-16 було призначено Олександра Ситника. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Угода із 40-річним українським фахівцем розрахована на один рік.

Нагадаємо, раніше юнаками до 16-17 років керував Юрій Мороз, а команду U-15 очолював Дмитро Михайленко.

До цього Ситник працював із молодіжними командами у Шахтарі, після чого був асистентом Сергія Долганського у полтавській Ворсклі.

Цього року збірна U-15 готуватиметься до відбору Євро-2027 через збори та контрольні матчі, а команда U-16 проведе матчі з Італією, Чорногорією та Естонією у рамках відбору Євро-2026.