Україна

Український вінгер висловився про свій відхід до Трабзонспора.

Напередодні Трабзонспор офіційно оголосив про підписання вінгера донецького Шахтаря Олександра Зубкова.

28-річний українець прокоментував свій переїзд до турецької Суперліги, звернувшись до фанатів Шахтаря.

"Дорогі вболівальники Шахтаря! Протягом усієї моєї карʼєри в клубі ваша підтримка в кожному матчі надавала мені сил та надихала грати з повною віддачею й пристрастю.

Я дякую вам за це і мрію, що одного разу ми знову зустрінемося на заповненому стадіоні й разом радітимемо новим перемогам.

Шахтар і його фанати завжди будуть важливою та яскравою частиною мого футбольного життя й залишатимуться в моєму серці!" — цитує слова Олександра Зубкова пресслужба "гірників".



Нагадаємо, що Олександр Зубков є вихованцем Шахтаря. Всього на його рахунку 107 зіграних матчів за "гірників", в яких він забив 20 голів та віддав 22 результативні передачі.