Чорногорець поповнив склад ЛКС Лодзь.
nkveres.com
04 лютого 2025, 21:14
Центральний нападник Марко Мрвальєвич тимчасово залишив рівненський Верес, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
ЛКС Лодзь орендував 23-річного чорногорця до кінця сезону-2024/25. Представник другого дивізіону Польщі також отримав право викупу гравця.
Мрвальєвич у ході поточної кампанії відзначився трьома голами й одним асистом у 18-ти матчах усіх турнірів.
Контракт центрфорварда з "червоно-чорними" розраховано до кінця червня 2026 року.
Нагадаємо, вчора, 3 лютого, дубль Гайдучика не допоміг Вересу в спарингу з Шкупі.