Україна

Рівненська команда продовжує підготовку у Туреччині.

Рівненський Верес у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині поступився північномакедонському Шкупі з рахунком 2:4.

Команда Олега Шандрука пропустила першою на 31 хвилині, але за шість хвилин зусиллями Миколи Гайдучика зрівняла цифри на табло. Потім Гайдучик оформив дубль, зігравши на добиванні після нереалізованого пенальті у своєму виконанні.

На 57 хвилині Шкупі зрівняв рахунок, а потім результативні удари на 77 та 83 хвилинах принесли македонцям перемогу.

Свій наступний матч Верес проведе наприкінці тижня проти норвезького Гам-Кам.

Верес — Шкупі 2:4

Голи: Гайдучик, 37, 39 — Аворніо, 31, ?, 57, ?, 77, Ібіші, 83.

Верес: Кожухар (Когут, 61) — Протасевич (Данніков, 61), Чечер (Сміян, 61), Вовченко (Козубенко), Шевченко, Харатін (Баран, 61), Кльоц (Кучеров, 61), Шарай (Нонго, 61), Дахновський, Степанюк (Вороб'як, 61), Гайдучик.

На 39 хвилині Микола Гайдучик (Верес) не реалізував пенальті (воротар).