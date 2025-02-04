Україна

Клуб УПЛ зустрінеться з колективом із Швеції.

Криворізький Кривбас на НТЗ в Іспанії продовжує готуватися до другої частини УПЛ-2024/25.

Клуб чемпіонату України оголосив, що в четвер, 6 січня, зустрінеться з шведським Еребру. Спаринг заплановано на 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що раніше Кривбас здолав словенську Олімпію (1:0), зіграв унічию з норвезьким Тромсе (1:1), а також поступився шведському Кальмару (0:2).

Нещодавно до колективу Юрія Вернидуба приєднався венесуельський нападник Мендоза.