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Перший зимовий трансфер криворіжців.

Кривбас підписав першого зимового новачка. Ним став 23-річний венесуельський нападник Глейкер Мендоза. Про це повідомляє офіційний сайт криворіжців.

Орендний контракт підписано строком на один рік з опцією викупу. Футболіст гратиме за Кривбас під 28-м номером.

Мендоза має досвід виступів у Кубку Лібертадорес за Депортіво Тачіра — 4 матчі. Починав професійну карʼєру у Ангостурі, після чого рік виступав в оренді. Ставав чемпіоном Венесуели 2024 у складі Депортіво Тачіри, 11-разового переможця національної першості.

Також Глейкер зіграв один матч за збірну Венесуели.

Нагадаємо, ЛНЗ придбав у Кривбасу Драмбаєва.