Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 6 лютого 2025 року.

У рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над Шкендією з Північної Македонії.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять голів, але звитяга все ж залишилася за колективом Олександра Шовковського.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Шкендія:

Динамо Київ - Шкендія 3:2 (1:0)

Голи: Ярмоленко (38), Ванат (78, 84) — Дячук (68, автогол), Ф.Рамадані (87).

Динамо (перший тайм): Нещерет — Тимчик, Дячук (Біловар, 33), Попов, Брагару — Бражко, Пашко, Білий, Ярмоленко, Кабаєв — Задорожний.

Динамо (другий тайм): Ігнатенко — Волошин, Попов (Дячук, 62), Біловар, Вівчаренко — Михайленко, Рубчинський, Піхальонок, Герич, Герреро — Ванат.

Шкендія (стартовий склад): Амзай — Мерджані, Кейк, Аділі, Трумчі, Альхассан, Чака, Р.Рамадані, Латіфі, Шала, Ібраїмі.

Попереджені: Герич (47), Волошин (53), Піхальонок (54) — Вебстер (71), Ф.Рамадані (73).