Україна

Чергова перемога киян у спарингу.

Сьогодні, 6 лютого, Динамо зустрічалось із північномакедонською Шкендією в спарингу, який проходить в рамках підготовки до другої частини сезону.

Кияни перемогли завдяки голу Ярмоленка та дублю Ваната. Ще гол у свої ворота забив Дячук, а наприкінці матчі Рамадані скоротив відставання своєї команди, але звести матч внічию македонцям не вдалось.

Динамо — Шкендія 3:2

Голи: Ярмоленко, 38, Ванат, 78, 85 — Дячук (автогол), 68, Рамадані, 87.