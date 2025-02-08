Україна

До вашої уваги трансляція товариського матчу, що відбудеться 8 лютого, розпочавшись о 10:00.

Сьогодні, 8 лютого, одеський Чорноморець проведе свій черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперник підопічних Олександра Бабича — румунський клуб Чиксереда з міста Меркуря-Чук. Стартовий свисток має пролунати о 10:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — Чиксереда:

Після 17 зіграних поєдинків Чорноморець іде 13 у турнірній таблиці УПЛ-2024/25, маючи 12 очок.

До цього "моряки" обіграли Дріту (3:1), Малішеву (1:0) та Фратрію (2:1), а також поступились Кішварді (1:2) та Колхеті-1913 (3:4).