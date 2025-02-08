Україна

Захисник проведе в клубі ще три роки.

Український фланговий захисник Владислав Дубінчак упродовж усієї професійної кар’єри був тісно пов’язаний лише з одним клубом — київським Динамо, у складі якого він проходив завершальний етап підготовки до "дорослого" футболу.

І хоча одразу заграти в основному складі "біло-синіх" оборонцю так і не вдалось, проте після оренд до київського Арсеналу, львівських Карпат та дніпровського Дніпра-1, Дубінчак узимку 2022 року став невід’ємною частиною Динамо.

Чинний контракт 26-річного виконавця мав добігти завершення влітку цього року, проте клуб зробив усе від себе залежне, аби угоду було продовжено до літа 2028 року.

На рахунку Дубінчака 75 матчів, один гол та дев’ять гольових передач у складі столичного колективу.