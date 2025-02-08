Новачок приєднається до "гірників" на зборах у Туреччині.
Кауан Еліас, t.me/fcshakhtar_news
08 лютого 2025, 19:49
Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про перехід центрального нападника Кауана Еліаса.
Контракт із 18-річним бразильцем розраховано на п'ять років. За даними transfermarkt, Флуміненсе за свого вихованця отримав 17 мільйонів євро.
На рахунку Кауана Еліаса вісім голів і два асисти в 47 матчах за рідний для нього клуб у всіх турнірах.
Також він провів 12 поєдинків за збірну Бразилії U-17, відзначившись дев'ятьма голами та двома асистами.
Нагадаємо, раніше "гірники" оформили трансфер захисника Дієго Арройо.