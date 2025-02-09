Україна

Новачок Шахтаря прокоментував свій трансфер.

Напередодні донецький Шахтар оголосив про підписання бразильського нападника Кауана Еліаса, який за 17 млн євро перебрався з Флуміненсе.

Після прибуття до розташування "гірників" 18-річний виконавець поспілкувався з клубною пресою та розповів про своє рішення переїхати до України.

"Щасливий приєднатись до команди! Я втілив у життя свою мрію та мрію родини. Від перших хвилин перебування тут, у Шахтарі, я відчув дружню атмосферу. Також дуже приємно, що стільки бразильців у команді, тож моя адаптація відбудеться максимально легко.

Я вже мав нагоду поспілкуватись із ними на вечері: дуже милі люди, приємні та люб’язні. Це стосується також усіх у цьому клубі. Докладатиму максимум зусиль, аби достойно представляти Шахтар на всіх рівнях.

Усе в цьому трансфері відбулося дуже цікаво. Я саме повернувся з тренування, а вдома були гості, які спілкувалися з моїм батьком. Краєм вуха я почув розмову, де фігурувало слово Шахтар, ішлось про інтерес щодо мене.

Тоді я рушив до своєї кімнати й кілька хвилин просто сидів нерухомо в кріслі — не міг повірити в цей інтерес. А згодом, коли підтвердились ці направду серйозні розмови, я навіть не думав двічі.

Мабуть, передовсім ключовим було те, що в команді дуже багато моїх земляків, бразильських гравців. Як я наголошував раніше, це, звісно ж, впливає на легший процес адаптації. Також Шахтар — команда з гарною історією, великою кількістю досягнень та чудовим ім’ям, у тому числі в Бразилії. А ще я хотів би спробувати пожити в новій країні, тому впевнений, що це був гарний вибір.

Я — центральний нападник із чудовим гольовим чуттям, можу добре грати головою, гарно дію в штрафному майданчику і поза його межами, умію набирати швидкість доволі легко. Переконаний, що з переліченими скілами я зможу давати користь команді, адже це моя головна мета під час перебування в клубі.

Обрав номер 19. Це символічне для мене число — день, коли народилась моя бабуся. І також дуже красивий номер, тому впевнений, що, виступаючи під ним, зможу демонструвати свої найкращі якості.

Безумовно, Шахтар — це добре відома команда в Бразилії, також має гарний бекграунд у Лізі чемпіонів, тому я знаю клуб відтоді, як маленьким хлопчиком спостерігав за матчами найпрестижнішого європейського турніру. Так, як ви слушно зауважили, багато бразильських гравців також тут виступали.

Я мав нагоду грати в одній команді з Дугласом Костою минулого року, і він був одним із тих, хто порадив мені перехід сюди. Також знаю, що раніше в Шахтарі виступав центральний захисник Марлон, з яким ми перетинались у Флуміненсе. Тож я мав достатньо гарних відгуків про це місце.

Із місцевими бразильцями ми дійсно мали нагоду трохи поспілкуватись на вечері: мила розмова про якісь особисті речі й про клуб. Говорили, що це дуже гарне місце із великою кількістю перспектив. У цілому спілкувались про потенціал, який тут є для кожного з нас. І, як я наголошував раніше, вважаю це гарним місцем для особистого росту й прогресу всієї команди загалом.

Хочу стати чемпіоном України, зіграти в Лізі чемпіонів та виграти її. Хочу забивати багато голів і назавжди вписати своє ім’я в історію клубу, щоб фани мене запам’ятали.

Хочу подякувати всім за підтримку, за те, з якою теплотою вони мене зустріли. Надзвичайно радий бути тут і щиро сподіваюсь, що зможу достойно віддячити вам своїми голами та ефектною грою на футбольному полі!", — заявив бразильський виконавець.

На рахунку Кауана Еліаса вісім голів і два асисти в 47 матчах за рідний для нього клуб у всіх турнірах.