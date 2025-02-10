Сьогодні, 10 лютого, Лівий Берег проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Віталія Первака стане узбекистанський Кизилкум. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Лівий Берег — Кизилкум:

Після 17 турів Лівий Берег набрав 16 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.