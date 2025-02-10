Україна

Латвійський колектив — п'ятий суперник "гірників" на зимових зборах.

Донецький Шахтар проведе контрольний поєдинок із чемпіоном Латвії РФШ, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Шахтар — Зімбру 3:0 Відео голів та огляд матчу 09.02.2025

П'ятий для "гірників" спаринг на зборах у Туреччині відбудеться в четвер, 13 лютого. Початок зустрічі заплановано на 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, що раніше підопічні Маріно Пушича зіграли внічию з Динамо Загреб (2:2), а також здолали ЦСКА Софія (1:0), Лудогорець (4:0) і Зімбру (3:0).

Раніше повідомлялося, що товариський матч проти РФШ також проведе Динамо Київ.