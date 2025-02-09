Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 9 лютого 2025 року.

Донецький Шахтар у контрольному поєдинку на зборах у Туреччині розгромив Зімбру (Молдова).

"Гірники" пішли на перерву з мінімальною перевагою завдяки голу Кевіна. У другій половині зустрічі Артем Бондаренко й Мар'ян Швед довели рахунок до розгромного.

Зазначимо, що 13 лютого команда Маріно Пушича протистоятиме латвійському РФШ.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Зімбру:

Шахтар — Зімбру 3:0

Голи: Кевін, 23, Бондаренко, 60 (пен.), Швед, 86

На 48-й хвилині Фесюн парирував удар Дахана з пенальті

Шахтар: Різник (Фесюн, 46), В. Тобіас, Бондар (Грам, 46), Матвієнко (Фарина, 46), П. Енріке (Азаров, 46), Криськів (Назарина, 46), М. Гомес (Глущенко, 46), Судаков (Бондаренко, 36), Швед, Кевін (Невертон, 46), Педріньйо (Траоре, 46)