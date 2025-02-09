Україна

Друга зустріч команд після матчу в Лізі Європи.

Латвійський РФШ оголосив про спаринг з Динамо на своєму офіційному сайті. Відповідний запис з'явився в розкладі команди.

Зустріч між Динамо та РФШ відбудеться 16 лютого, початок о 11:00.

Нагадаємо, 31 січня команди зустрічались в рамках останнього туру загального етапу Ліги Європи. В цьому поєдинку перемогу здобули кияни — 1:0.

Також перед матчем з Динамо РФШ проведе ще дві зустрічі з українськими командами — Вересом та Шахтарем.

Раніше повідомлялось, що Волошин підписав новий контракт з Динамо.