Друга зустріч команд після матчу в Лізі Європи.
Фото Динамо Київ
09 лютого 2025, 13:43
Латвійський РФШ оголосив про спаринг з Динамо на своєму офіційному сайті. Відповідний запис з'явився в розкладі команди.
Зустріч між Динамо та РФШ відбудеться 16 лютого, початок о 11:00.
Нагадаємо, 31 січня команди зустрічались в рамках останнього туру загального етапу Ліги Європи. В цьому поєдинку перемогу здобули кияни — 1:0.
Також перед матчем з Динамо РФШ проведе ще дві зустрічі з українськими командами — Вересом та Шахтарем.
Раніше повідомлялось, що Волошин підписав новий контракт з Динамо.