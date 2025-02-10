Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 10 лютого, кілька команд української Прем'єр-ліги провела контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах.

У першому матчі київське Динамо обіграло датський Есб'єрг із рахунком 2:0.

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у матчі на 25 хвилині зусиллями Владислава Ваната, який замкнув простріл із правого флангу від Назара Волошина. Потім на 68 хвилині Максим Брагару прибрав кількох суперників та з лінії штрафного майданчика пробив точно в дальню дев'ятку воріт суперника.

Динамо Київ — Есб'єрг 2:0

Голи: Ванат, 25, Брагару, 68.

Динамо Київ: Нещерет (Ігнатенко, 76), Тимчик, Попов, Дячук (Біловар, 64), Вівчаренко (Дубінчак, 67), Михайленко (Бражко, 46), Рубчинський, Ярмоленко (Шапаренко, 67), Кабаєв (Брагару, 67), Волошин, Ванат (Герреро, 64).

Есб’єрг (стартовий склад): Гадегор, Буус, Скіппер, Троелсен, Монтано, Бурхан, Маден, Бек, Б’юр, Лаусен, Фрерікс.

У другому спарингу луганська Зоря не змогла обіграти австрійську Адміру Вакер. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Зоря — Адміра Ваккер 0:0

Зоря: Сапутін, Джордан, Башич (Ескінья, 63), Тронтель, Жуніньо (Вантух, 46), Василець (Дришлюк, 60), Попара, Мічін (Кораблін, 63), Вакула (Кирюханцев, 63), Білоцерковець (Слесар, 46) (Горбач, 77), Супряга (Будківський, 46).

У третьому матчі Лівий Берег зіграв унічию з узбекистанським Кизилкумом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Кияни пропустили на 16 хвилині, коли суперник скористався передачею з лівого флангу і з ближньої штанги пробив точно в дальній кут воріт. Лівий Берег відігрався на 82 хвилині, коли гравець на перегляді (Дієго) прийняв м'яч у центрі штрафного майданчика та спокійною пробив повз воротаря.

Кизилкум — Лівий Берег 1:1

Голи: ?, 16 — ГПН, 82.

Лівий Берег (перший тайм): Караващенко — Соколов, Семенов, Сідней, ГНП — М.Когут, Приходько, Синиця, Галас — Різник, Кобзар.

Лівий Берег (другий тайм): Механів — Астахов, Шаповал, Банада, І.Когут — Дедух, ГНП, Шастал, Войцеховський — Гереш (Самар, 65), Сухоручко.