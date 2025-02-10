Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.
ФК Динамо Київ
10 лютого 2025, 17:59
Сьогодні, 10 лютого, кілька команд української Прем'єр-ліги провела контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах.
У першому матчі київське Динамо обіграло датський Есб'єрг із рахунком 2:0.
Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у матчі на 25 хвилині зусиллями Владислава Ваната, який замкнув простріл із правого флангу від Назара Волошина. Потім на 68 хвилині Максим Брагару прибрав кількох суперників та з лінії штрафного майданчика пробив точно в дальню дев'ятку воріт суперника.
Динамо Київ — Есб'єрг 2:0
Голи: Ванат, 25, Брагару, 68.
Динамо Київ: Нещерет (Ігнатенко, 76), Тимчик, Попов, Дячук (Біловар, 64), Вівчаренко (Дубінчак, 67), Михайленко (Бражко, 46), Рубчинський, Ярмоленко (Шапаренко, 67), Кабаєв (Брагару, 67), Волошин, Ванат (Герреро, 64).
Есб’єрг (стартовий склад): Гадегор, Буус, Скіппер, Троелсен, Монтано, Бурхан, Маден, Бек, Б’юр, Лаусен, Фрерікс.
У другому спарингу луганська Зоря не змогла обіграти австрійську Адміру Вакер. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Зоря — Адміра Ваккер 0:0
Зоря: Сапутін, Джордан, Башич (Ескінья, 63), Тронтель, Жуніньо (Вантух, 46), Василець (Дришлюк, 60), Попара, Мічін (Кораблін, 63), Вакула (Кирюханцев, 63), Білоцерковець (Слесар, 46) (Горбач, 77), Супряга (Будківський, 46).
У третьому матчі Лівий Берег зіграв унічию з узбекистанським Кизилкумом. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Кияни пропустили на 16 хвилині, коли суперник скористався передачею з лівого флангу і з ближньої штанги пробив точно в дальній кут воріт. Лівий Берег відігрався на 82 хвилині, коли гравець на перегляді (Дієго) прийняв м'яч у центрі штрафного майданчика та спокійною пробив повз воротаря.
Кизилкум — Лівий Берег 1:1
Голи: ?, 16 — ГПН, 82.
Лівий Берег (перший тайм): Караващенко — Соколов, Семенов, Сідней, ГНП — М.Когут, Приходько, Синиця, Галас — Різник, Кобзар.
Лівий Берег (другий тайм): Механів — Астахов, Шаповал, Банада, І.Когут — Дедух, ГНП, Шастал, Войцеховський — Гереш (Самар, 65), Сухоручко.