Україна

Функціонер "гірників" висловився щодо майбутнього боснійського фахівця.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що роттердамський Феєнорд хотів би бачити керманича донецького Шахтаря Маріно Пушича в якості свого нового головного тренера після звільнення Браяна Пріске.

Спортивний директор "гірників" Дарійо Срна відповів на питання щодо майбутнього боснійського спеціаліста, запевнивши, що у донецькому клубі не розглядають варіант зі зміною тренерського штабу.

"Нормально і зрозуміло, коли Шахтар програє, 15 очок було втрачено за півроку, та йдуть вимоги від уболівальників, журналістів прибрати тренера. На жаль, тренерська робота така, що завжди тренер оплачує рахунок. Але, на жаль, дуже багато про це пишеться, говориться, але Маріно Пушич вже в нас і залишається з нами, оскільки в нього є повна підтримка президента клубу, директора Сергія Палкіна та моя підтримка.

Ми зробили свій аналіз, і, якщо бути чесним, кажу свою думку: я не можу повісити всі втрачені очки на Містера – це буде несправедливо. Тренерська робота така, що завжди краще поміняти тренера, ніж 20 футболістів. Але якщо розібратися, де і як ми втратили очки – я не можу звинувачувати Пушича в тому, що з Рухом, Вересом, Поліссям, Динамо, ПСВ ми пропускали голи на останніх хвилинах. Ми всі разом маємо за це відповідати, і ми всі разом винні.

Якщо б не було поганого пасу Азарова з Олександрією, не було б 2:1. Якби Бондар не дав той пас з Вересом, було б 1:0. Якби Педрінью не отримав червону картку, ми б виграли у ПСВ. Якби Криськів не був вилучений з Динамо… Це все спрацювало проти нас, і я не згоден, що тут усе треба вішати на тренера.

Чи є у Пушича повна довіра? У нього вона завжди й була. Те, що журналісти пишуть, що ми шукаємо нового тренера – це плітки, які вже довго пишуть, але врешті-решт Пушич зараз тут і є тренером Шахтаря. Ми всі разом зробили аналіз у грудні, і найважливіше, що після цього аналізу ми стали сильніше. Маріно Пушич та його тренерський штаб показали в багатьох іграх, що в нього є якості, щоб очолювати Шахтар", — заявив Дарійо Срна пресслужбі Шахтаря.