Україна

Спортивний директор "гірників" висловився щодо можливих новачків.

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна в інтерв'ю клубній пресслужбі відповів, чи поповниться склад "гірників" до поновлення УПЛ-2024/25.

Нещодавно до чинного чемпіона України перебралися захисник Дієго Арройо та нападник Кауан Еліас. Срна анонсував, що до завершення зимового трансферного вікна клуб цілком може оформити ще один перехід.

"Президент дав добро на ще один трансфер, який буде, як я вважаю, гучним, дорогим. Це трансфер, який нам потрібен — або зараз, або влітку. Ми працюємо активно, тут дуже велика робота. Якщо всі думають, що в нас були канікули, то я вважаю, що в мене, директора Палкіна та президента канікул не було. Тому що так багато дзвінків, так багато роботи, багато порівнянь, інформації, яку ми повинні отримати, щоб бути впевненими в цьому футболісті, що нам замало було 24 години. Директор Палкін, який завжди у офісі, увесь час на телефоні, займається цифрами, контрактами — це також дуже важлива робота. Я упевнений, уболівальники це поважатимуть та оцінюватимуть, що в такий важкий час ми продаємо і купуємо й робимо найсильніший Шахтар. Це я повторюю не вперше, і президент навіть сам сказав, що ми недалеко від того, аби зробити найсильніший Шахтар. І я впевнений, що нам залишилося трошки. Але й уболівальники повинні знати, що іноді потрібен час і терпіння. Іноді його бракує. Але в нас команда дуже молода. Пішли Степаненко — 35 років, Зубков — 29 років, Сікан — 24 роки, і ми стали ще молодшими. Тому потрібне терпіння, потрібна підтримка, треба нас критикувати, але треба і вболівати за нас. Тому що ми тільки хочемо зробити краще, а не гірше", — цитує функціонера офіційний сайт донеччан.

Нагадаємо, Срна також висловився щодо майбутнього Маріно Пушича на посаді головного тренера "гірників" і розповів, чому керівництво відпустило до Туреччини Степаненка, Зубкова й Сікана.