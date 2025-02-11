Україна

Функціонер "гірників" висловився про зимові відходи та продажі лідерів команди до чемпіонату Туреччини.

У зимове трансферне вікно донецький Шахтар залишили низка лідерів, які перебралися до турецької Суперліги: капітан та опорний півзахисник Тарас Степаненко приєднався до Еюспора, а вінгер Олександр Зубков і форвард Данило Сікан стали гравцями Трабзонспора.

Спортивний директор "гірників" Дарійо Срна розповів, чому донецький клуб вирішив відпустити цієї зими цілу низку своїх провідних гравців.

"Це було наше спільне рішення разом з президентом. Степаненко – легенда клубу, який хотів ще пограти у футбол. Останні півроку він не отримував стільки ігрової практики, як хотілося б йому. Тому президент поспілкувався з наставником клубу, директором, і ми разом ухвалили рішення відпустити його вільним агентом. Він отримав можливість пограти в іншому клубі та іншому чемпіонаті. Тарас багато зробив для Шахтаря.

Якщо говорити про Зубкова, то він забив багато важливих голів, особливо під час війни. Він став лідером, і ми отримали пропозицію, яка влаштовувала і нас, і його. Якщо чесно, він сам хотів піти і неодноразово нам про це говорив.

З Сіканом схожа ситуація, але він ніколи не чинив жодного тиску на клуб і не казав, що хоче піти. Але знову прийшла пропозиція, вона влаштувала і нас, і Данила. Команді завжди треба і продавати, і купувати. Тим більше коли ми продавали цих футболістів, вже були кандидати, щоб їх замінити", — заявив Дарійо Срна в інтерв'ю для пресслужби Шахтаря.

Нагадаємо, раніше Дарійо Срна також висловився щодо майбутнього Маріно Пушича на посаді головного тренера донецького Шахтаря.