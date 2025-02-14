Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського поєдинку, що відбувся 13 лютого 2025 року.

Донецький Шахтар у черговому контрольному матчі на зборах у Туреччині впевнено обіграв латвійський РФШ (3:1).

Команда Маріно Пушича, якого сватають у Феєнорд, відкрила рахунок вже на третій хвилині зусиллями Мар'яна Шведа, а потім на 20 хвилині відзначився новачок "гірників" Кауан Еліас.

У середині другого тайму Лассіна Траоре забив третій м'яч у ворота суперника, який відповів влучним ударом Максима Деркача на останній хвилині матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного матчу Шахтар — РФШ:

Шахтар – РФШ 3:1

Голи: Швед, 3, Еліас, 20, Траоре, 65 — Деркач, 90.

Шахтар: Різник (Фесюн, 46), Вінісіус Тобіас (Конопля, 46), Бондар (к) (Грам, 46), Арройо (Фарина, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Марлон Гомес (Назарина, 46), Бондаренко (Глущенко, 46), Педріньйо (Матвієнко, 27), Швед (Цуканов, 46; Канте, 81), Кевін (Невертон, 46), Кауан Еліас (Траоре, 46).