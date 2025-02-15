CIES оголосив увесь список перспективних футболістів, за якими потрібно постежити провідним клубам.
Георгій Судаков, Getty Images
15 лютого 2025, 00:53
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував список із десяти найдорожчих перспективних атакуючих півзахисників до 23 років, які не виступають у найкращих лігах Європи.
Цей список очолив молодий гравець збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков, якого оцінили в 49,5 мільйонів євро. На другому місці опинився Малік Тілльман із ПСВ (46,1 млн), а трійку найкращих замкнув Кеннет Тейлор із Аякса (31,9 млн євро).
ТОП-10 найдорожчих атакуючих півзахисників U-23 з нетопових ліг Європи:
У цьому сезоні Георгій Судаков відзначився 10 голами та трьома асистами в 25 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах. За даними авторитетного порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 32 мільйони євро.