Україна

CIES оголосив увесь список перспективних футболістів, за якими потрібно постежити провідним клубам.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував список із десяти найдорожчих перспективних атакуючих півзахисників до 23 років, які не виступають у найкращих лігах Європи.

Цей список очолив молодий гравець збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков, якого оцінили в 49,5 мільйонів євро. На другому місці опинився Малік Тілльман із ПСВ (46,1 млн), а трійку найкращих замкнув Кеннет Тейлор із Аякса (31,9 млн євро).

ТОП-10 найдорожчих атакуючих півзахисників U-23 з нетопових ліг Європи:

У цьому сезоні Георгій Судаков відзначився 10 голами та трьома асистами в 25 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах. За даними авторитетного порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 32 мільйони євро.