Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 16 лютого, розпочавшись о 15:00.

Сьогодні, 16 лютого, київське Динамо проведе свій заключний контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського стане молдовський Петрокуб.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Петрокуб:

Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.

До цього кияни зіграли внічию проти турецького Галатасараю (3:3) та обіграли латвійську РФШ (1:0) в рамках Ліги Європи, а також здолали північномакедонську Шкендію (3:2) та данський Есб’єрг (2:0).