"Червоно-чорні" виконали всі фінансові зобов'язання.
Верес, t.me/veresclub
18 лютого 2025, 20:47
Рівненський Верес на своєму офіційному сайті повідомив, що не має заборони на ведення трансферної діяльності або реєстрації нових футболістів.
За даними "червоно-чорних", станом на вечір 18-го лютого вони виконали всі фінансові зобов'язання.
Зазначимо, що взимку клуб із Рівного попрощався з Яго Сікейрою (Рига, 350 тисяч євро), Денисом Світюхою (Кудрівка-1), Євгенієм Морозком, Олександром Мельником (всі — вільні агенти) і Марко Мрвальєвичем (ЛКС Лодзь, оренда), а також підписав Ігоря Харатіна (Колос).
Другу частину сезону-2024/25 УПЛ колектив Олега Шандрука відкриє домашнім матчем проти Кривбасу. Він відбудеться в суботу, 22 лютого.
Нещодавно стало відомо, що легіонер Вереса переніс операцію в Рівному.