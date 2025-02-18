Україна

"Червоно-чорні" виконали всі фінансові зобов'язання.

Рівненський Верес на своєму офіційному сайті повідомив, що не має заборони на ведення трансферної діяльності або реєстрації нових футболістів.

За даними "червоно-чорних", станом на вечір 18-го лютого вони виконали всі фінансові зобов'язання.

Зазначимо, що взимку клуб із Рівного попрощався з Яго Сікейрою (Рига, 350 тисяч євро), Денисом Світюхою (Кудрівка-1), Євгенієм Морозком, Олександром Мельником (всі — вільні агенти) і Марко Мрвальєвичем (ЛКС Лодзь, оренда), а також підписав Ігоря Харатіна (Колос).

Другу частину сезону-2024/25 УПЛ колектив Олега Шандрука відкриє домашнім матчем проти Кривбасу. Він відбудеться в суботу, 22 лютого.

Нещодавно стало відомо, що легіонер Вереса переніс операцію в Рівному.