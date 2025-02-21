Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та одеський Чорноморець.

Ковалівський Колос та одеський Чорноморець відкриють другу частину сезону української Прем'єр-ліги матчем у Ковалівці в рамках вісімнадцятого туру.

Олександр Поздєєв, після перемоги над петровським Інгульцем (2:0), залучив до стартового складу Владою на правому фланзі оборони, тоді як Ррапай гратиме в центрі поля, а Ковталюк та Третьяков долучаться до атаки.

Олександр Бабич, на тлі поразки від луганської Зорі (1:2), використав із перших хвилин Кратова та Раяна в обороні, Єрмаков розташується в опорній зоні, тоді як Мустафаєв, Габелок та Янаков гратимуть у півзахисті, а атаку очолить Безбородько.

Колос: Пахолюк — Владою, Козік, Бондаренко, Цуріков — Ррапай, Демченко, Гагнідзе — Третьяков, Ковталюк, Велетень.

Запасні: Горох, Мисак, Поправка, Шершень, Бойко, Краснічі, Оріховський, Криворучко, Алефіренко, Денисенко, Безручук, Болівар.



Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Кратов, Раян — Єрмаков — Мустафаєв, Габелок, Шпорн, Янаков — Безбородько.