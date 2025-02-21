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Football.ua представляє прев'ю поєдинку 18-го туру чемпіонату України, який відбудеться 21 лютого та розпочнеться о 15:30.

Колос та Чорноморець розпочнуть програму 18-го туру української Прем’єр-ліги.

КОЛОС — ЧОРНОМОРЕЦЬ

П'ЯТНИЦЯ, 21 ЛЮТОГО, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Колос та Чорноморець матчем у Ковалівці відкриють другу частину УПЛ-2024/25. Обидві команди провели насичену зиму і прагнуть продемонструвати в очній зустрічі.

Колос та Чорноморець свої зимові збори проводили у Туреччині, де провели низку контрольних матчів проти різних суперників. Зокрема, Колос переміг лише двічі на зборах, як і їхній сьогоднішній суперник.

Обидві команди підходять до звітного матчу в не найкращому турнірному становищі. Особливо це стосується Чорноморець, який бореться за виживання. Відзначимо, що у Чорноморця на даний момент неприємна серія з шести поспіль поразок в чемпіонаті. У Колоса становище трохи краще — команда на 11-му місці, але лише на два очки випереджає зону перехідних матчів.

Що стосується кадрових змін у це міжсезоння, то Колос підписав нападника Миколу Ковталюка, албанського півзахисника Арінальдо Ррапая, румунського захисника Стефана Владою. Тим часом одесити підсилились Емілем Мустафеєвим, бразильським захисником Раяном Карлосом та ексгравцем Колоса Денисом Безбородьком.

Орієнтовні склади команд:

Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе, Ррапай — Велетень, Болівар, Алефіренко.

Чорноморець: Рудько — Бутко, Скиба, Єрмаков, Раян — Мустафаєв, Шпорн, Габелок, Білошевський, Янаков — Хобленко.

Цікаві факти:

- Чорноморець може забити 900-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

- Колос може здобути 50-ту перемогу в УПЛ.

- Нічийна домашня клубна рекордна серія Колоса триває в УПЛ 3 гри.

- Програшна серія Чорноморця триває в чемпіонаті 6 ігор, а безвиграшна — 8 матчів: 2 нічиї та 6 поразок.

- 180-й матч в УПЛ різних клубів Олександра Бабича, в якому він може зазнати 50-ї поразки біля керма Чорноморця.

- Колос при Олександру Поздєєву може зазнати 10-ї поразки або 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

- Гравці Чорноморця з початку чемпіонату більше одного голу за гру не забивають.

- 50-й матч в УПЛ може провести Кіріл Попов (Чорноморець).

- 25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко (Чорноморець).

- Новачок Чорноморця Денис Безбородько в першій частині сезону виступав саме за Колос.

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