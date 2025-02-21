Україна

Команда Олександра Бабича знову забила наприкінці гри, але вперше в сезоні відзначилась двічі у воротах суперників.

Сезон української Прем’єр-ліги в минулому році зупинився за розкладом через настання зимових холодів, і хоча нині майже по всій країні температура повітря й досі перебуває на доволі низькому рівні, але ми знову повертаємось до справ у національній першості. Першим матчем у 2025 році в нашому футболі стала гра в рамках вісімнадцятого туру на полі стадіону в Ковалівці, де місцевий Колос зустрічався з одеським Чорноморцем, що цілком можна було назвати битвою підвалинах турнірної таблиці, бо команди там розділяли всього шість очок.

І якщо команда Олександра Бабича хотіла цю дистанцію скоротити, то точно не з грубої помилки новачка Кратова на лівому фланзі власного штрафного треба було починати цю гру. А так — минуло всього 92 секунди, і ми вже побачили забитий м’яч за підсумком передачі новачка Колоса Ррапая на ще одного новачка ковалівців — Ковталюка. Та й узагалі в цій грі доволі багато де в чому знайомих, але в незвичній формі, імен довелось побачити на футбольному полі.

А тим часом одним швидким голом справа в нас не обмежилась. Уже на десятій хвилині гості відігрались, коли удар із штрафного під дуже гострим кутом на лівому фланзі наважився виконати Янаков, а Пахолюк був змушений ледь діставати м’яч під поперечиною, після чого на відскоку першим був Скиба. Цей центральний захисник "моряків" і в подальшому постійно з’являвся в чужому штрафному, що матиме наслідки наприкінці першого тайму.

У той самий час, після другого м’яча в цій грі, футбол трохи заспокоївся й ми побачили всі наслідки доволі прохолодної погоди в Ковалівці — м’яч ледь відривався від газону, тож команди чимало помилялись у простих ситуаціях. Із іншого боку, постійно виникала якась гострота, тож відволікатись від перегляду було справою геть невдячною.

Як такої, переваги на тривалий час ніхто втримати в себе не міг, проте Чорноморець зрештою назбирав собі перевагу за ударами й цілком логічно виглядало те, що саме одесити відзначились ще раз наприкінці першого тайму. Ми знову згадали тоді проти Скибу та його вміння грати на відскоках, і все було б добре, якби не потрапляння в офсайд під час розвитку гольової атаки з попереднім ударом Габелка поперечину.

А от у другому таймі "моряки" навпаки десь утратили свою перевагу, чим дуже хотіли скористатись господарі, проте Рудько спіймав кураж на лінії воріт і робив усе від себе залежне, аби нівелювати помилки захисників, які все одно продовжували помилятись, нехай і не так кричуще, як Кратов на початку. Однак Алефіренко, Ковталюк та Ррапай свого щастя в цілком непоганих моментах усередині чужого штрафного так і не відшукали.

А потім настали останні хвилини гри й так званий "Одеса-тайм" імені Бабича. Чорноморець не робив якихось дивовижних комбінацій на чужій половині, але на 87 хвилині пас того-таки Кратова з центрального кола розрізав чужих захист, і на лівому фланзі штрафного отримав можливість відзначитись Попов. Перекидання воротаря було цілком вдалим, а захисника таким чином можна було виправдати за ту саму помилку.

У наступному турі ковалівський Колос поїде в гості до рівненського Вересу, а одеський Чорноморець удома гратиме проти київського Лівого Берега.Колос —1:2Ковталюк, 2 — Скиба, 10, Попов, 87Пахолюк — Владою (Поправка, 70), Козік, Бондаренко, Цуріков — Ррапай (Оріховський, 85), Демченко, Гагнідзе — Третьяков (Алефіренко, 70), Ковталюк (Болівар, 70), Велетень (Денисенко, 85).Рудько — Кисіль, Скиба, Кратов, Раян — Єрмаков (Робакідзе, 71) — Мустафаєв (Кайо, 89), Габелок (Хобленко, 76), Шпорн, Янаков (Попов, 71) — Безбородько (Шевцов, 89).Попередження: Владою, Гагнідзе, Козік — Єрмаков, Скиба