Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 18-го туру чемпіонату України, який відбудеться 22 лютого та розпочнеться о 15:30.

Петровський Інгулець та житомирське Полісся продовжуватимуть суботню програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ІНГУЛЕЦЬ — ПОЛІССЯ

СУБОТА, 22 ЛЮТОГО, 15:30. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ)

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Уже й різдвяно-новорічні свята минули, а дива в Петровому не сталось — домашній стадіон Інгульця й досі перебуває в схожому на кота Шредінгера стані, тому невідомо, коли саме ми зможемо побачити в цьому сезоні на його газоні хоча б один матч "козаків". Та чи побачимо взагалі до настання літньої пори. Таким чином плани команди Василя Кобіна провести всю другу половину сезону суто на власному полі були порушені вже на самому початку.

Для Полісся цей фактор, безперечно, піде на користь. Бо в Житомирі вміють підтримувати власну команду, і досвід номінально гостьового матчу для публіки вже не є чимось надзвичайним. Тим паче, що наприкінці минулого року "вовки" назбирали таких боргів перед власними вболівальниками, що віддаватимуть їх аж до самого кінця футбольного року. Що й казати, якщо тільки перемога над донецьким Шахтарем не похитнула керівництво клубу в бік рішення про звільнення головного тренера Імада Ашура, у доцільності якого на той момент уже в принципі ніхто й не сумнівався.

Але 36-річний керманич залишився, і під його проєкт знову виділили чималі кошти. Полісся скупилось на зимовому ринку добряче — майже на 5 млн євро. Ще й підписали Олександра Андрієвського та португальця Андре Гонсалвеша на правах вільних агентів. І це на додачу до легіонерів у захист у особі Анді Хадроя, півзахист — Офека Бітона та Томера Йосефі, а також напад — Факундо Батісти. І на додачу ще й Максима Мельниченка з Карпат повернули, тож склад команди Ашура можна де в чому й не впізнати.

Звичайно, без утрат не обійшлось. Артем Смоляков вирішив поїхати до Лос-Анджелеса за 2 млн євро, тоді як Богдана Кушніренка та Дмитра Шастала просто відпустили, а Луїфер Ернандес повернувся до Південної Америки на правах оренди. Як і Еміль Мустафаєв, який уже зіграв за Чорноморець напередодні. Легендарний для житомирян Василь Грицук завершив кар’єру, а Дімітар Трайков, із яким так ми й не познайомились належним чином, поїхав до Хорватії.

Ніхто не здивується, якщо сказати, що Інгулець у цьому плані був значно скромнішим. Тут про гроші за трансфери, які таки дійсно були, узагалі не йшлось. Михайло Шершень та Володимир Білоцерковець пішли за безцінь, Володимир Вілівальд повернувся до Кривбасу, а натомість піднялись до рівня УПЛ Олександр Дихтярук, Віталій Фарасеєнко, Олександр Жовтенко та Андрій Мельничук. Сезон ще довгий, тож із усіма матимемо змогу познайомитись безпосередньо на полі.

Проте контекст для "козаків" наразі такий, що є всього дев’ять здобутих залікових балів та матч у запасі, аби хоч трохи зменшити відстань хоча б до київської Оболоні, яка складає п’ять очок. Тим часом кількість матчів, які залишаються до завершення кампанії самі бачити, яка незначна, тож чи Полісся навпроти, чи будь-який інший клуб, але Інгульцю діватись нікуди. Боротись, безперечно, було б легше на власному полі. Але…

Орієнтовні склади команд

Інгулець: Паламарчук — Мисик, Жовтенко, Малиш, Катрич — Могильний, Волохатий, Лосенко, П’ятов, Меленчук — Сітало.

Полісся: Волинець — Хадрой, Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Бабенко, Мельниченко, Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Назаренко.

Цікаві факти

– Можлива перемога стане для Полісся десятою гостьовою в УПЛ.

– Інгулець не перемагає "вдома" в чемпіонаті п’ять матчів поспіль: дві нічиї, три поразки.

– Полісся не перемагає в гостях чотири матчі поспіль: нічия, три поразки.

– Василь Кобін може здобути десяту перемогу на чолі різних клубів у всіх турнірах: шосту — в УПЛ, четверту — у Кубку України.

– Потенційна поразка стане для Інгульця десятою під орудою Кобіна.

– Олександр Назаренко (Полісся) може забити двадцятий гол в УПЛ.

Форма команд